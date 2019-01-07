Президент посетил Свято-Успенский кафедральный собор в Астане

Президент отметил, что вечные общечеловеческие ценности всегда едины для всех.

Глава государства посетил рождественское богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе Астаны и поздравил всех православных христиан Казахстана с Рождеством, передаёт BNews.kz.

Нурсултан Назарбаев отметил, что Рождество, так же как Курбан Айт, отмечается в Казахстане представителями различных конфессий, поскольку в этих праздниках заложены общие человеческие ценности.

"С этим праздником связано добро, благополучие, когда прощаются старые обиды и люди оказывают помощь нуждающимся", - сказал Президент, подчеркнув, что казахстанцы живут в дружбе, благополучии, в доверии всех этносов и конфессий.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что именно благодаря единству граждан и конфессий Казахстан достиг определённых высот.

"Бог - один. Познание, постижение Бога у каждого разное, мы идём разными путями. Но вечные ценности добра, единства, благополучия, взаимопонимания всегда едины для всех", - отметил Глава государства.

Как отметил Назарбаев, история православия в Казахстане начинается с 1860-х. А сегодня же по стране насчитываются 390 культовых сооружений и 301 объединение.

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