Мужчина нашел древний артефакт на огороде в Таразе

Областной музей пополнился уникальным экспонатом.

В канун Нового года Жамбылский областной историко-краеведческий музей посетил бывший житель Тараза Андрей Мостовщиков и безвозмездно передал музею уникальный артефакт - керамический кувшин согдийского периода, пишет газета "Знамя труда".

Сосуд Андрей нашел во время земляных работ в огороде отцовского дома по улице Толе би.

- Раритетное изделие сразу же привлекло наше внимание, - рассказывает исполняющая обязанности директора музея Галия Алимжанова. - При первом же осмотре мы определили, что этот уникальный сосуд изготовлен местными гончарами IX - X веков, так называемого согдийского периода нашей истории. В жизни средневекового города важную роль играли различные ремесленные производства: гончарное, стекольное, кузнечно-слесарное, оружейное, ювелирное, резьбы по дереву и кости. Не был исключением и древний Тараз.

Как свидетельствуют архелогические находки, в средние века большого расцвета достигает гончарное ремесло - изготовление керамической посуды. Значительная ее часть в этот период изготавливается на гончарном круге. Гончары делали хумы для хранения зерна и воды, а также кувшины, кружки, чаши, котлы, подсвечники и даже украшения и игрушки из местной глины.

Кувшины по своему назначению подразделяются на две группы - столовые и водоносные, причем вторые, как правило, лепные. Столовые кувшины изготавливались на круге из хорошего материала без видимых примесей. По своей форме они могут быть разделены на два типа. Узкогорлый кувшин, который принес Андрей Германович, имеет шаровидное тулово на плоском поддоне.

Обычно такие сосуды имеют слегка выделенный слив. В этом случае слива нет. Кувшин напоминает больше вазу. Он имеет короткое горло и венчик. Стенки кувшина в верхней части и по горлышку украшены орнаментом в виде спиралевидных завитков и геометрических треугольников. Для согдийского периода характерны такие венчики - округлые, с несколькими рельефными зубчиками по краю и венчики прямые, вертикальные, плоские сверху.

Высота кувшина - чуть больше 30 сантиметров, диаметр устья горлышка - немногим больше пяти сантиметров.

- В таких кувшинах наши предки хранили выброженные виноградные соки, молоко или другие молочные продукты, - продолжает свой рассказ Галия Алимжанова. - Поражает также крепость используемого материала, позволившая сохраниться кувшину практически в первозданной красоте. Это значит, что гончары этого периода умели подбирать состав глин с высокой вязкостью, что позволяет производить хороший обжиг при высоких температурах.

Новый экспонат обретет достойное место в экспозиции Средневековья павильона "Тараз-2000".

Василий Мазур.

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