Золото, легенды и секреты древних зергеров: уникальные украшения из городищ Приаралья

В Приаралье археологи каждый год находят уникальные артефакты, в том числе золотые и серебряные украшения. После раскопок они попадают в Кызылординский областной краеведческий музей, где можно увидеть искусство древних зергеров и узнать тайны прошлых эпох, сообщает Zakon.kz.

Золотые украшения древности – это не просто красивые артефакты. Это ценные источники информации о культуре, верованиях, социальном статусе и даже политических интригах того времени. В областном музее хранятся редкие золотые украшения, найденные при раскопках древнего городища Чирик-Рабат, датируемые IV-II веками до н.э.

"Есть два золотых браслета с тумарами (талисманами), найденные на Чирик-Рабате. Они выставлены в зале археологии. Здесь же представлены две уникальные экспозиции – реконструкции "Сыганакская принцесса" и "Женщина – аристократ Жетыасарской культуры". Они были воссозданы на основе научных обоснований археологов. "Сыганакская принцесса" (XIV-XV вв.) – это молодая аристократка, жившая в Великой степи во времена Золотой Орды. Она была найдена в 2019 году в городище Сыганак, в Ак-Орде, первой столице Казахского ханства. В мавзолее, вместе с останками утопающей в роскоши женщины, были обнаружены золотые серьги с коралловыми вставками, цилиндрический талисман, пуговицы в виде капель и коралловые бусы", – рассказывает научный сотрудник музея Ұлпан Хайрулла.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Реконструкция "Женщина-аристократ Жетыасарской культуры" (II-IV вв. н.э.) была полностью выполнена по оригиналам экспонатов из фондов Государственного исторического музея России и Института антропологии и этнологии им. Миклухо-Маклая (Москва). Именно в этих учреждениях сегодня хранятся археологические находки, сделанные Хорезмской археолого-этнографической экспедицией, проводившей исследования на территории Кызылординской области в 1940-1990 годах.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Ұлпан Хайрулла отмечает, что золото с древности было символом богатства и власти. Чем сложнее и богаче украшение, тем выше статус его владельца. Золотые диадемы, кольца с геральдическими символами и массивные цепи носили короли, знать и высшее духовенство. Они служили видимым подтверждением власти и привилегий.

Многие украшения средневековья имели религиозное значение. Полумесяцы, медальоны с изображениями святых, амулеты от сглаза –все это носилось с целью защиты, выражения веры и получения божественного благословения. Золоту приписывали и магические свойства. Оно, как верили, могло оберегать от болезней, злых духов и несчастий. В украшения часто вставляли драгоценные камни, каждый из которых имел особое значение.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Древние украшения – это еще и свидетельство высокого ювелирного мастерства. Зергеры использовали сложные техники: филигрань, зернь, эмаль, чеканку. Анализ этих технологий позволяет понять уровень развития ювелирного дела и торговые связи между регионами.

Например, на городище Кердери близ Аральска археологи обнаружили семь захоронений. У одного из скелетов найдена золотая серьга, изображающая дракона, кусающего свой хвост. Для дополнительного украшения к серьге были подвешены маленькие камни, и ученые до сих пор не смогли установить, из чего они. Украшения Средневековья – не просто предметы роскоши, а ценные исторические источники, рассказывающие о жизни, культуре и верованиях людей прошлого.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Изучая артефакты, мы приоткрываем завесу тайны над прошлым и лучше понимаем свою историю. Каждая находка может рассказать о многом: о важных битвах, политических союзах или религиозных преобразованиях. Украшения, найденные в захоронениях, позволяют раскрыть личные истории их владельцев. Расположение украшений, их состояние и состав могут указывать на возраст, пол, социальный статус и даже причину смерти человека. Например, мы уже 20 лет ведем раскопки на Жанкенте, древней столице огузов. Ранее мы считали, что город относится к X веку, но два года назад нашли артефакты, подтверждающие, что его история начинается уже в VII–VIII веках", – рассказывает археолог, магистр истории, старший преподаватель кафедры истории, археологии и этнологии Сейдали Билалов.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Каждый год мы находим множество украшений из меди, серебра, женские серьги, фрагменты браслетов и другие изделия. Например, бронзовые серьги полностью сохранились, потому что лежали на глубине 2 метров 69 сантиметров. Кольца и серьги из бронзы найдены на глубине 2,54 метров, а фрагменты браслета – на глубине 2,17 метров". археолог, магистр истории, старший преподаватель кафедры истории, археологии и этнологии Сейдали Билалов

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

С древними украшениями Приаралья связаны и легенды. Одна из них – об амулете под названием "Сердце змеи". Он был найден на территории Кердери – мавзолея, обнаруженного на дне Аральского моря после его обмеления. Амулет датируется XI-XIV веками и долгое время находился под водой на глубине около 20 метров.

По легенде, амулет "Сердце змеи" создал первый ювелир древнего Кердери по имени Акылбай. Он был выполнен из чистого золота и украшен редким камнем – опалом, игравшим всеми цветами радуги. Считалось, что опал способен улавливать энергию земли и передавать ее небесам.

Когда в Кердери настала сильная засуха, то река обмелела, поля высохли, а скот погиб. И старейшины вспомнили древнее пророчество. В нем говорилось, что только амулет "Сердце змеи" может призвать дождь и вернуть плодородие земле.

На поиски амулета отправился внук Акылбая, молодой воин Алпамыс. Он прошел долгий путь, спускался в пещеры, сражался с дикими зверями и перехитрил разбойников. В конце концов он нашел амулет, охраняемый духом в виде огромной тени змеи. Алпамыс проявил уважение и рассказал духу о беде. Тот, тронутый искренностью, позволил ему забрать амулет.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Когда Алпамыс поднял "Сердце змеи" над городом, пошел долгожданный дождь. Река вновь наполнилась водой, земля зазеленела, и Кердери был спасен. Алпамыс стал героем и новым вождем города.

Позже, когда Кердери подвергся нападению кочевников, амулет был утерян. По преданию, его спрятали в лабиринте подземных пещер, охраняемом духом древнего змея. Некоторые верят, что если "Сердце змеи" будет найдено вновь, Аральское море наполнится водой.

Существует и множество других легенд – об ожерелье из жемчуга, амулетах из кристаллов. Пусть они и вымышленные, но отражают важные аспекты культуры Приаралья: уважение к природе, связь с предками, веру в силу духа и надежду на возрождение. Эти истории могут стать вдохновением для современных ювелиров, создающих украшения.