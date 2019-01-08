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В Усть-Каменогорске дети едва не погибли во время пожара

Дети находились дома одни.

Фото : УЧС Усть-Каменогорска8 января 2019, 07:21

Возгорание произошло вчера на территории садоводческого товарищества "Титан" в Согре. В доме, где занялся пожар, без присмотра находились несовершеннолетние 2012 и 2014 годов рождения, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По информации УЧС Усть-Каменогорска, пожар начался 6 января около 11.00 на 16-ой улице садоводческого товарищества. Двое мужчин - Арман Кайсенов и Геннадий Семиков - заметили, что из дома валит дым. Они бросились к жилищу, разбили окно и увидели двух маленьких детей, которые находились дома одни.

Скорая помощь доставила детей в ЦМиР. Их состояние расценивается как стабильное.

По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.


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