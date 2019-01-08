В Алматы часть горожан остались без отопления и горячей воды

Произошла авария на магистральном трубопроводе МТ-8.

В Алматы 7 января некоторые жители в социальных сетях забили тревогу по поводу того, что остались без отопления и горячей воды, сообщает Zakon.kz.

Позже стало известно, что произошла авария на магистральном трубопроводе.

Как сообщило ТОО "Алматинские тепловые сети", в связи с прорывом магистрального трубопровода МТ-8, произведено отключения всех объектов, расположенных в районе аварии.Так, отключены от отопления и горячей воды жильцы мкр Мамыр 1,2,3,4,7(с15 по 21 дома), весь поселок Мамыр, ул. Тепличная, Жандосова 184,184а,184б,184в,184в/1,186; Цветочная 2,2а.

"Во избежание разморожение системы отопления, вам необходимо выполнить сброс теплоносителя в системе отопления", - говорится в сообщении тепловиков.

При этом не сообщается о том, когда будет устранена авария.

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