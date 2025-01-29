Часть домов в Алматы осталась без отопления и горячей воды

29 января в Алматы часть зданий в Бостандыкском районе остались без горячей воды и отопления, сообщает Zakon.kz.

По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", в связи с нештатной ситуацией на трубопроводе, введенном в эксплуатацию в 1982 году, жилые и другие здания, расположенные в контуре улиц Гагарина – Ходжанова – Жарокова – Сыргабекова – Есеналиева – Новая, отключены от теплоснабжения.

"На трубопроводе по улице Жарокова, на углу улицы Ходжанова, был обнаружен свищ. Для предотвращения аварийной ситуации ведутся работы по его устранению. Заменой давшего сбой участка трубопровода диаметром 600 мм занимается аварийная бригада ТОО "Алматинские тепловые сети". На данном участке магистрального трубопровода в 2025 году запланирована реконструкция по улице Жарокова в южном направлении до улицы Дунаевского", – сообщили в АЛТС.

Восстановить подачу тепла и горячей воды планируется сразу после завершения ремонтных работ. Ориентировочное время – 18:00 текущего дня.

Жителей указанного района просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

В случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пар и т.д.) алматинцам рекомендуют не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем, позвонив по номерам: +7 (727) 378-06-65 (круглосуточно), +7 (727) 341-07-77 (с 08:00 до 18:00 часов) или 109.

В конце 2024 года в центре Алматы из-за аварии без тепла остались микрорайоны. Его восстановили только на следующий день.