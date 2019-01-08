В Казахстане выросла стоимость паспортов и водительских прав

При оформлении документов в ЦОНах и СпецЦОНах существует комиссия банков.

В 2019 году в Казахстане изменился месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления выплат. Он вырос вырос на 120 тенге, до 2 525 тенге, соответственно изменилась сумма госпошлины за получение документов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на госкорпорацию "Правительство для граждан".

Так, удостоверение личности теперь стоит 505 тенге, паспорт - 20 200 тенге.

В городах Астана, Алматы, Шымкент и Актобе паспорт можно заказать в течение одного рабочего дня, дополнительно заплатив 5135 тенге, в течение трех рабочих дней - 2905 тенге.

Водительское удостоверение стоит 3150 тенге.

Техпаспорт (свидетельство о регистрации транспортного средства) - 3157 тенге.

Повторное свидетельство о рождении - 2525 тенге.

Повторное свидетельство о заключении брака - 2525 тенге.

"Правительство для граждан" также напоминают, что при оформлении документов в ЦОНах и СпецЦОНах существует комиссия банков.

В этом году минимальный размер заработной платы составил 42 500 тенге, а размер государственной базовой пенсионной выплаты – 16 037 тенге.

Минимальный размер пенсии — 36 108 тенге, величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 29 698 тенге.

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