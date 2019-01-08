Экс-премьер-министра Кыргызстана обвинили в нанесении ущерба на 111 млн долларов

Сапар Исаков взял под личный контроль реализацию проекта и из корыстных побуждений предоставил компании ТВЕА право быть генеральным подрядчиком проекта в $386 миллионов.

Завершено следствие по уголовному делу, возбужденному по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, передает 24.kg со ссылкой на пресс-центр ГКНБ.

Ряд должностных лиц во главе с Сапаром Исаковым, заключив заведомо невыгодный контракт с компанией ТВЕА, нанесли ущерб интересам государства в $111 миллионов 252 тысячи 797.

Установлено, что в феврале 2010 года при участии руководителя службы коммуникаций ЦАРИИ Сапара Исакова рассмотрены варианты реконструкции ТЭЦ Бишкека. По результатам совещания принято решение — признать предложение компании ТВЕА не соответствующим интересам Кыргызстана ввиду его высокой стоимости, технических и технологических недостатков.

Однако в 2013 году Сапар Исаков, занимая должность заведующего отделом внешней политики аппарата президента, взял под личный контроль реализацию проекта и из корыстных побуждений предоставил компании ТВЕА право быть генеральным подрядчиком проекта в $386 миллионов.

Он умышленно не принял во внимание, что компания не имеет достаточного опыта и квалификации для реализации подобных проектов, а технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация не были составлены.

Деньги получены в кредит от Эксимбанка Китая под гарантию правительства под 2 процента годовых на 20 лет. С момента получения кредита с 2014 года Кыргызстан выплатил $22,8 миллиона.

Идет ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела, далее оно будет направлено в Генеральную прокуратуру КР для утверждения обвинения и направления в суд.

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