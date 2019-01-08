Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Авария в Жанаозене, где погибли три человека, попала на видео

Toyota Land Cruiser, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем, влетел в автобусную остановку, на которой находились люди, ожидавшие автобус.

Фото : из открытых источников8 января 2019, 17:10

Крупное ДТП в Жанаозене, жертвами которого стали три человека, попало на видео, передает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Авария произошла 1 ноября 2018 года. Toyota Land Cruiser, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем, влетел в автобусную остановку, на которой находились люди, ожидавшие автобус.

На месте трагедии погибли двое мужчин, еще один скончался позднее. В числе семерых пострадавших, которые были госпитализированы, была одна женщина.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты