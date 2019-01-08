Авария в Жанаозене, где погибли три человека, попала на видео

Toyota Land Cruiser, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем, влетел в автобусную остановку, на которой находились люди, ожидавшие автобус.

Крупное ДТП в Жанаозене, жертвами которого стали три человека, попало на видео, передает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Авария произошла 1 ноября 2018 года. Toyota Land Cruiser, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем, влетел в автобусную остановку, на которой находились люди, ожидавшие автобус.

На месте трагедии погибли двое мужчин, еще один скончался позднее. В числе семерых пострадавших, которые были госпитализированы, была одна женщина.

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