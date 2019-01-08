Мужчина с молотком напал на школьников в Китае

Нападавший оказался техническим сотрудником образовательного учреждения.

Мужчина, напавший на учеников одной из начальных школ Пекина, оказался техническим сотрудником образовательного учреждения. После того, как ему не продлили контракт, он решил выместить свою злобу на детях, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного района Сичэн.

Согласно предварительному расследованию, 49-летний уроженец китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян по фамилии Цзя совершил нападение на учащихся во вторник около 11.17 по местному времени (6.17 мск) в начальной школе "Сюаньу" в районе Сичэн города Пекин. Пострадали 20 детей, школьники уже госпитализированы.

Мужчина выполнял в школе технические работы по временному контракту, который истекает в конце января. Руководство учебного заведения решило не продлевать с ним договор и попросило компанию, которая направила мужчину к ним на работу, подыскать другого кандидата.

Мужчина был крайне недоволен решением администрации школы и решил выплеснуть свое злость на детях, он взял свой рабочий молоток и во время перемены напал на учащихся.

Все пострадавшие дети были госпитализированы, трое в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает. Преступник был задержан на месте. Один из врачей больницы, куда были доставлены пострадавшие ученики, написал а своем аккаунте в Weibo, что медперсонал сделал все возможное для спасения детей, даже были перенесены несколько других операций.

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