Шарипова рассказала о разводе с мужем

Она готова заняться поисками другого.

Чемпионка мира по версии IBO казахстанка Фируза Шарипова в интервью Youtube-каналу Alash Pride TV раскрыла подробности своей личной жизни, передает Vesti.kz.

В ходе разговора она обмолвилась о расставании со своим мужем, боксером Денисом Рыбаком, за которого вышла замуж в 2015 году.

- Фируза, супруг во время тренировочного процесса находится с Вами?

- Мы уже полтора года разведены...

- Вы теперь завидная невеста?

- Получается так. (смеется) Надо проект устроить: "Замуж за Шарипову"!

Отметим, что Шарипова следующий поединок должна провести весной 2019 года против чемпионки мира по версии WBC Евы Вальстрем из Финляндии. Он станет объединительным, а его победительница будет считаться лучшей в мире во втором полулегком весе. Подробнее о ходе переговоров рассказал менеджер Шариповой Сергей Завилейский.

"Мы договорились о проведении боя в марте. Обговорили дату и арену. На следующей неделе мы окончательно определимся. Но из-за того, что будет большой перерыв, есть желание провести промежуточный бой в другой весовой категории. Один из вариантов проведения - Алматы. Однако необходима финансовая поддержка. Один бой Фирузы стоит 500 тысяч долларов. Есть предложения на большие бои в США, но это рискованно. Еще немного - и Фируза будет всех нокаутировать, тогда будем всех бить в США. Вообще в планах проведение четырех боев в следующем году", - сказал Завилейский.

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