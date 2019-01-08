Хабиб Нурмагомедов посетит Казахстан
Один из подписчиков попросил бойца записать видеообращение для воспитанников детских домов и подарить книги о жизни и карьере.
Фото : esquire.kz8 января 2019, 20:41
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов собирается приехать в Казахстан. Об этом он написал в Instagram, передает Zakon.kz.
Один из подписчиков попросил бойца записать видеообращение для воспитанников детских домов и подарить книги о жизни и карьере.
"В этом году я прилечу в Караганду и обязательно, ИншаАллагь, приеду к вам в детдом", - отметил Нурмагомедов.
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В этом году я прилечу в Караганду и обязательно ИншаАллагь приеду к вам детдом, а на счёт твоих личных просьб - с тобой свяжутся в директе, жди.
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