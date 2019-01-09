27 микрорайонов в Алматы получили новые названия

Постановление госорганов о переименовании вводится в действие в десятидневный срок.

Акимат и маслихат Алматы VІ созыва приняли решение о переименовании ряда микрорайонов в городе, передает Zakon.kz.

Новые названия выглядят следующим образом:

по Алатаускому району города Алматы: микрорайон "Алғабас-1" – в микрорайон "Нұркент"; микрорайон "Алғабас-2" – в микрорайон "Ботакөз"; микрорайон "Алғабас-3" – в микрорайон "Ақмаржан"; микрорайон "Алғабас-4" – в микрорайон "Ғажайып"; микрорайон "Алғабас-5" – в микрорайон "Дарабоз"; микрорайон "Алғабас-6" – в микрорайон "Зерделі"; микрорайон "Заря востока" – в микрорайон "Шапағат"; микрорайон "Құрылысшы" – в микрорайон "Самғау"; микрорайон "Трудовик" – в микрорайон "Томирис";

по Ауэзовскому району города Алматы: микрорайон "Дубок" – в микрорайон "Шабыт"; микрорайон "Дубок-2" – в микрорайон "Атамекен"; микрорайон "Школьный" – в микрорайон "Жазира"; микрорайон "Школьный-2" – в микрорайон "Алмас"; микрорайон "Тепличный" – в микрорайон "Қуаныш";

по Бостандыкскому району города Алматы: микрорайон "Алатау" – в микрорайон "Нұр Алатау"; микрорайон "Алмаарасан" – в микрорайон "Архат";

по Бостандыкскому, Наурызбайскому районам города Алматы: микрорайон "Жайлау" – в микрорайон "Ғаламат";

по Бостандыкскому, Медеускому районам города Алматы: микрорайон "Ремизовка" – в микрорайон "Асқартау";

по Жетысускому району города Алматы: микрорайон "Дорожник" – в микрорайон "Көкмайса"; микрорайон "Первомайский" – в микрорайон "Кемел";

по Медеускому району города Алматы: микрорайон "Ақтөбе", расположенный восточнее садоводческого общества "Родник" и южнее садоводческого общества "Қорғаушы-Защитник" – в микрорайон "Шарапат"; микрорайон "Ақтөбе", расположенный севернее садоводческого общества "Горный садовод" – в микрорайон "Алтын"; микрорайон "Бутаковка" – в микрорайон "Мұзтау";

по Наурызбайскому району города Алматы: микрорайон "Алатау" – в микрорайон "Байтақ"; микрорайон "Каменка-3" – в микрорайон "Мейрам"; микрорайон "Қарағайлы-2" – в микрорайон "Дария";

по Турксибскому району города Алматы: микрорайон "Колхозшы" – в микрорайон "Нұршашқан".

Акимам районов города Алматы, коммунальным государственным учреждениям "Управление экономики и бюджетного планирования города Алматы", "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы", "Управление архитектуры и градостроительства города Алматы" было поручено принять необходимые меры по реализации нового совместного постановления и решения.

Аппарату Маслихата города Алматы поручено обеспечить государственную регистрацию совместного постановления и решения в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических печатных изданиях, а также в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе.

Контроль за исполнением совместного постановления и решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам местного государственного управления и жилищной политике маслихата города Алматы Е. Еркинбаева и заместителя акима города Алматы А. Кырыкбаева (по согласованию).

Совместное постановление акимата города Алматы и решение маслихата города Алматы вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования".

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