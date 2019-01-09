В Караганде автобус сбил двух человек на пешеходном переходе

У женщины-пешехода полностью раздроблена стопа.

Вечером 8 января в Караганде водитель автобуса сбил на пешеходном переходе двух человек, передает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в Instagram-паблике patriotkaragandy:

"Пешеходов сбили на трассе по проспекту Республики. Водитель автобуса переехал девушке ногу. По словам родственников пострадавшей, у нее полностью раздроблена стопа. Травмы получил и молодой человек".

"Моя сестренка — учительница средней школы. У нее полностью раздроблена левая стопа. Почему водитель не снизил скорость на переходном переходе, не знаю. Его сейчас допрашивают полицейские. На этом автобусе, как мне стало известно, перевозят рабочих добычного рудника. Парня мы не знаем, он переходил дорогу рядом с сестренкой", — прокомментировала сестра пострадавшей.

Машина скорой помощи увезла пострадавших в медучреждения. Парня доставили в областной медицинский центр на юго-востоке Караганды. Учительницу госпитализировали в клинику имени Макажанова.

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