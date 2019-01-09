Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Караганде автобус сбил двух человек на пешеходном переходе

У женщины-пешехода полностью раздроблена стопа.

Фото : соцсети9 января 2019, 06:50

Вечером 8 января в Караганде водитель автобуса сбил на пешеходном переходе двух человек, передает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в Instagram-паблике patriotkaragandy:

"Пешеходов сбили на трассе по проспекту Республики. Водитель автобуса переехал девушке ногу. По словам родственников пострадавшей, у нее полностью раздроблена стопа. Травмы получил и молодой человек".

"Моя сестренка — учительница средней школы. У нее полностью раздроблена левая стопа. Почему водитель не снизил скорость на переходном переходе, не знаю. Его сейчас допрашивают полицейские. На этом автобусе, как мне стало известно, перевозят рабочих добычного рудника. Парня мы не знаем, он переходил дорогу рядом с сестренкой", — прокомментировала сестра пострадавшей.

Машина скорой помощи увезла пострадавших в медучреждения. Парня доставили в областной медицинский центр на юго-востоке Караганды. Учительницу госпитализировали в клинику имени Макажанова.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты