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Найдено объяснение популярности Зеленского в предвыборных рейтингах

В начале января шоумен заявил, что уже более 200 тысяч человек изъявили желание стать членами его команды.

Фото : © РИА Новости / Екатерина Чеснокова9 января 2019, 07:29

Высокий уровень поддержки украинского шоумена Владимира Зеленского в президентских рейтингах является своеобразной попыткой голосования избирателей против всех кандидатов, заявила директор аналитического фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина в эфире "Общественного телевидения". Об этом пишет РИА Новости.

"Это свидетельствует о разочаровании людей в политике и политиках... по крайней мере в опросе это определенная реакция – "да хоть бы Зеленский, чтобы не вы". Это определенным образом голосование против всех", - отметила Бекешкина.

Зеленский в новогоднюю ночь в эфире украинского телеканала "1+1" заявил, что намерен участвовать в выборах президента Украины 31 марта. Опросы показывают, что сейчас его рейтинг составляет около 9%. В начале января шоумен заявил, что уже более 200 тысяч человек изъявили желание стать членами его команды.


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