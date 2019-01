Назван новый глава Пентагона

Эрик Чунинг стал новым главой аппарата Министерства обороны США вместо Кевина Суини, ушедшего в отставку. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Пентагона, пишет Лайф.

Суини покинул свой пост 5 января. В конце декабря должность оставила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт после отставки главы ведомства Джеймса Мэттиса. Обязанности министра обороны сейчас исполняет его первый заместитель Патрик Шанахан. Мэттис в прошении об отставке заявлял, что решил покинуть должность в связи с расхождением во взглядах с президентом США Дональдом Трампом.

Eric Chewning, the deputy assistant secretary of defense for industrial policy, has been named Chief of Staff to the Defense Secretary, the Pentagon announced Tuesday. Read more at https://t.co/oZByTR1W4U. pic.twitter.com/ehnhjQdZH9