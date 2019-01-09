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Назван новый глава Пентагона

Ранее Кевин Суини шел в отставку.

Фото : rtvi.com9 января 2019, 08:09

Эрик Чунинг стал новым главой аппарата Министерства обороны США вместо Кевина Суини, ушедшего в отставку. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Пентагона, пишет Лайф.

— Эрик Чунинг занял пост главы аппарата министра обороны. С октября 2017 года он занимал должность заместителя помощника министра по промышленной политике, — уточняется в заявлении.

Суини покинул свой пост 5 января. В конце декабря должность оставила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт после отставки главы ведомства Джеймса Мэттиса. Обязанности министра обороны сейчас исполняет его первый заместитель Патрик Шанахан. Мэттис в прошении об отставке заявлял, что решил покинуть должность в связи с расхождением во взглядах с президентом США Дональдом Трампом.


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