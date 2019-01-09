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В 111 километрах от Алматы зафиксировали землетрясение

Подземные толчки произошли на территории Кыргызстана.

Фото : 24.kz9 января 2019, 08:37

Сеть сейсмических станций ТОО "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция", подведомственного АО "Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований", зарегистрировала землетрясение в 111 километрах от Алматы, передает Zakon.kz.

Магнитуда толчков составила MPV 4.0. Землетрясение зафиксировано 9 января в 01.41 по времени Астаны (8 января в 19.41 по Гринвичу).

Эпицентр был расположен в 111 километрах на юг от Алматы, на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 8.7.

Глубина залегания очага - 15 километров.


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