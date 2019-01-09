В 111 километрах от Алматы зафиксировали землетрясение
Подземные толчки произошли на территории Кыргызстана.
Фото : 24.kz9 января 2019, 08:37
Сеть сейсмических станций ТОО "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция", подведомственного АО "Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований", зарегистрировала землетрясение в 111 километрах от Алматы, передает Zakon.kz.
Магнитуда толчков составила MPV 4.0. Землетрясение зафиксировано 9 января в 01.41 по времени Астаны (8 января в 19.41 по Гринвичу).
Эпицентр был расположен в 111 километрах на юг от Алматы, на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 8.7.
Глубина залегания очага - 15 километров.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4953166-d0561ae2858098fde2dd5a7fabe629f9
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...