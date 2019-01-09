Трамп сделал специальное обращение к американцам

По словам главы Белого дома, речь идет как о кризисе в сфере безопасности, так и о гуманитарном кризисе.

Президент США Дональд Трамп выступил со специальным телеобращением к американцам, посвященном "шатдауну", заявив о кризисе на границе с Мексикой, передает РИА Новости.

По словам главы Белого дома, речь идет как о кризисе в сфере безопасности, так и о гуманитарном кризисе.

Как заявил президент США, тысячи человек могут погибнуть из-за связанной с миграцией преступности, целью которой становятся как мигранты, так и американцы.

Трамп также выразил надежду, что "шатдаун" правительства прекратится по итогам его встречи с лидерами конгресса в среду. "Единственное решение (проблемы) заключается в том, что демократы приняли бы закон о расходах, который бы защищал наши границы и открыл бы правительство. Эта ситуация может быть разрешена на встрече за 45 минут", — сказал американский лидер.

Президент добавил, что готов пойти на уступки демократам и уже не настаивает на том, чтобы стена была из бетона — он согласен на стальное ограждение.

При этом Трамп выразил уверенность, что стена на границе с Мексикой "быстро себя окупит", в том числе благодаря выгодному торговому соглашению с Мехико.

"Стоимость нелегальных наркотиков (попадающих в США) превышает 500 миллиардов долларов в год — гораздо больше, чем 5,7 миллиарда, которые мы запросили у конгресса (на строительство стены).

Стена также будет оплачена опосредованно за счет нового торгового соглашения, которое мы подписали с Мексикой", — заявил он.

The only thing that is immoral is the politicians to do nothing and continue to allow more innocent people to be so horribly victimized. pic.twitter.com/6uRNrHtJ4Z — The White House (@WhiteHouse) 9 января 2019 г.

"Шатдаун" в США

Правительство Соединенных Штатов частично перестало выполнять свои обязанности начиная с 22 декабря — так называемый "шатдаун". Это было вызвано отказом демократической партии в конгрессе одобрить бюджет, предусматривающий около пяти миллиардов долларов на возведение стены на границе с Мексикой. Трамп отказывается изъять из документа соответствующие расходы, поскольку еще до своего избрания обещал, что такую стену построит.

На выборах третьего января демократам удалось получить большинство в палате представителей конгресса, и они сразу воспользовались преимуществом. В частность, были одобрены законопроекты по восстановлению финансирования работы правительства в полном объеме. Однако Трамп и его советники дали понять, что эту инициативу заблокируют, если конгресс одобрит ее без направления дополнительных 5,7 миллиарда долларов на возведение пограничного защитного сооружения. В то же время демократы заявили, что согласны потратить на это только 1,3 миллиарда долларов.

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