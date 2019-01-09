Филипп Рыбаков: Средняя зарплата в JTI входит в топ-10 компаний FMCG сектора

Филипп Рыбаков о работе в JTI: Слово "мотивация" в XXI веке больше не произносят.

В октябре 2018 Нурсултан Назарбаев поручил повысить в Казахстане минимальный уровень заработных плат. Президента услышали. Большинство отечественных Нацкомпаний уже отчитались о повышении, предоставив массам новые отчетности. Но как обстоят дела у частных компаний? Zakon.kz побывал на одном из самых передовых производств в Казахстане – компании JTI. Мы узнали, сколько сегодня зарабатывают казахстанцы в FMCG секторе (рынок быстро оборачиваемых товаров) и как устроиться на работу в международную компанию.

Для начала, приведем несколько важных цифр о компании. Всего в казахстанском подразделении JTI работает около 700 человек, из них более 200 – за пределами Алматы. В 2017 году JTI заняла девятое место среди налогоплательщиков страны, пополнив бюджет на 68 млрд тенге, что составляет более 100 миллионов тенге на одного сотрудника.

Как в вашей компании трактуется повышение заработных плат в связи с поручением Президента?

Минимальная заработная плата на фабрике JTI значительно опережает среднюю по стране и составляет 180 тысяч тенге к начислению. (По данным Министерства национальной экономики РК во II квартале 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата – 162 751 тенге).

К ней нужно добавить один из наиболее привлекательных компенсационных пакетов в стране, который включает бесплатное питание, медицинское страхование, страхование жизни и от несчастных случаев, доставку сотрудников в офис и домой.

Помимо заработной платы, на льготы для каждого сотрудника JTI выделяет примерно 1,000,000 тенге в год.

Дополнительно, за последние 3 года мы инвестировали в обучение персонала свыше 1 миллиона долларов.

Поэтому общий доход наших сотрудников значительно выше 180 тысяч тенге, что позволяет с уверенностью говорить о том, что JTI является одним из наиболее привлекательных работодателей в стране.

О методах работы в JTI рассказал директор по управлению персоналом Филипп Рыбаков.

Давайте начнем с сотрудников компании - кто составляет основную рабочую силу JTI?

- Практически все сотрудники – казахстанцы. Наша стратегия - отбирать людей, которые имеют потенциал для развития. В дальнейшем мы направляем значительные инвестиции в их обучение. Повторюсь, за последние три года мы выделили на эти цели миллион долларов. Когда человек приходит в нашу компанию, мы стимулируем его к развитию и росту. Представьте себе, наш Генеральный директор начинал свою карьеру в JTI с позиции торгового представителя.

Одним их критериев качества и конкурентоспособности наших работников является их востребованность за рубежом. Сейчас около 50 казахстанцев работают в Испании, Канаде, Швейцарии, Японии, Ирландии, Польше, России, Украине и так далее. Мы получаем очень хорошие отзывы об их квалификации, навыках и отношении к работе, именно поэтому они востребованы.

Также отмечу, что около 70% сотрудников компании получили повышение за последние три года.

Это небывалый результат. Сколько времени тратит "новичок" для получения первой ступеньки карьерной лестницы?

- Чем выше позиция – тем больше времени. Самым ярким примером карьерного роста является наш Генеральный директор. В большинстве крупных FMCG компаний, как правило, генеральный менеджер – иностранец. У нас это гражданин Казахстана. Я уже упоминал, что он начинал работать обычным торговым представителем, пришел с самого низа. Полный путь к вершине занял у него около 16 лет. Думаю, не многие компании могут рассказать о такой карьерной истории.

Остановимся на поддержке местного населения. Для сельчан предназначены только низшие позиции или есть исключения?

- Мы предоставляем кандидатам равные возможности. Прием на работу зависит от квалификации соискателя и потребностей компании. Сейчас у нас работает около 50 человек из близлежащих поселков.

Сколько получают сотрудники?

Минимальная зарплата у нас есть, - 180 тысяч тенге к начислению, что выше, чем средняя оплата труда в Казахстане.

Сегодня хороший работник – мотивированный работник. Как относитесь к этому заявлению? Еще один важный момент, если компания изначально предоставляет хорошие условия, зарплату, бесплатное питание, транспорт - не расслабляет ли это человека? Какой у него стимул двигаться дальше?

- Сегодня о таком понятии как мотивация почти не говорят. Международные компании активно исследуют engagement (вовлеченность). В чем разница? Мотивация – это причина, по которой человек делает что-то. Абрахам Маслоу объяснял: если человеку холодно – он ищет одежду, голодно – еду.

Что же такое "вовлеченность"? Когда человек полностью отдает свои идеи, силы и умения компании, чтобы сделать ее бизнес лучше.

Бывает, что сотрудник удовлетворен, но не вовлечен. Ему могут нравиться все условия работы, но толку от него никакого. Его мысли и желания не направлены на то, чтобы сделать компанию лучше. Бывает и обратное – когда человек вовлечен, но не удовлетворён. Например, ему может что-то не нравится в компании, тем не менее он продолжает прилагать все условия для ее развития.

Как определить – вовлечен человек в развитие компании или нет?

- Решение такое: важно измерять уровень вовлеченности персонала. Для этого раз в три года мы в JTI проводим исследование и пытаемся понять на основе критериев вовлеченности, что необходимо улучшить. Недавно закончился очередной опрос вовлеченности сотрудников. Результатов я пока не знаю, но интересно то, что 100% наших людей приняли в нем участие. Опрос абсолютно конфиденциальный. Нам не нужно знать, кто как ответил, нам лишь необходимо выяснить общую картину. В 2015г. был очень хороший результат, процент вовлеченности находился на уровне 93%. По его итогам мы выбрали области, в которых нам необходимо работать. Например, коммуникация. За это время мы стали больше разговаривать лицом к лицу, а не посредством рассылок по почте. Сделали свою социальную сеть, где люди могут общаться, узнавать новости, задавать вопросы. Чтобы поддержать развитие нашей внутренней социальной сети, я с удовольствием пишу посты.

При таком подходе к персоналу, заметили ли вы снижение текучки кадров?

- В FMCG секторе текучка кадров в 25-30% считается нормой. Все зависит от типа индустрии, в которой люди работают. У нас очень низкая текучка на производстве. Примеры, когда люди уходят сами с производства, – это редкость. Если говорить об офисных работниках - там динамика другая. Однако я могу с уверенностью сказать, что она ниже, чем в среднем по рынку. Для улучшения условий труда, за три года мы инвестировали около 900 000 долларов. К примеру, полностью избавились от фактора пыли на производстве.

Вы работаете в достаточно неоднозначной сфере. Поэтому хочется отдельно поговорить о казахстанском законодательстве. Чтобы вы в нем изменили, как относитесь к регулярному повышению размера акцизов, как эти процессы сказываются на производстве?

- Сегодня мы девятый налогоплательщик в стране. Да, акцизы повышаются, поэтому нам приходится менять какие-то вещи, скажем так, убирать "жирок", который у нас есть. Но ничего плохого в том, чтобы быть стройным и подтянутым нет. За 2018 год мы выплатили налогов на сумму более 68 млрд тенге. Как я говорил, с учетом того, что всего на фабрике работает 700 человек, это около 100 млн тенге налоговых отчислений на каждого сотрудника. У нас одни из самых высоких показателей в стране.

Показатели хорошие, но что с трудовым законодательством?

- В первую очередь любое законодательство должно соблюдать баланс интересов работников и работодателя. И этот баланс должен обеспечиваться с одной стороны тем, что работодатель может максимально получать свободу в подготовке и подборе персонала. Потому что любой работодатель заинтересован в продуктивности и квалификации своих сотрудников. Также в законодательстве должны прописываться интересы работников, которые рассчитывают на защиту своих прав. Сегодня Казахстан очень хорошо идет к достижению этого баланса. Работодатель имеет определённую свободу, одновременно ключевые интересы работников защищены. Несмотря на это, правительству стоит и дальше работать в этом направлении. Однако отмечу, что трудовое законодательство Казахстана в числе передовых, особенно в сравнении со странами постсоветского пространства.

Теперь о главном: как к вам устроиться на работу? Какие шаги должен пройти сотрудник, чтобы устроиться на работу в JTI?

- Есть миф, что на хорошую работу можно устроиться только по связям. Признаюсь, у меня нет никаких связей в Казахстане. Я приехал из России и абсолютно объективен при приеме на работу.

Когда появляется вакансия, первое, что мы смотрим, - это резюме. Мы проверяем, насколько человек интересен нам с точки зрения базовых квалификаций, которые хотим видеть в наших сотрудниках. К примеру, если речь идет об операторе, то человек должен обладать техническими навыками. После этого назначается собеседование, где определяется – насколько человек способен выполнять необходимые функции, коммуникабелен ли он, как он осваивает новую сложную технику. Смотрим, заинтересован ли человек в постоянной работе. Каждый сотрудник JTI также обязан пройти полный медосмотр, этого требует производственная необходимость. Такие требования как, английский язык применяются только к офисным сотрудникам. Это обязательный навык, так как JTI – международная компания.

Суммируя, наш подход к рекрутингу в следующем: нанимаем за отношение к работе, а после развиваем таланты сотрудников!

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