На границе Казахстана с Кыргызстаном наведут порядок

Режим госграницы включает правила, действующие на границе, и порядок содержания госграницы, пропуска лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества через госграницу.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили проект закона РК "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о режиме казахстанско-кыргызской государственной границы", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК - директор Пограничной службы Дархан Дильманов, соглашение подписано 25 декабря 2017 года в Астане.

"Главной целью соглашения является взаимное установление правовой основы и регулирование отношений между Казахстаном и Кыргызстаном на госгранице. Соглашением предусматривается установление режима казахстанско-кыргызской госграницы и дальнейшее укрепление национальной безопасности РК. Режим госграницы включает правила, действующие на границе, и порядок содержания госграницы, пропуска лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества через госграницу. Также осуществление полетов над госграницей, ведение хозяйственной и иной деятельности на госгранице, в приграничных полосах, а также в пределах приграничных вод, в том числе пользование ими, разрешение пограничных инцидентов", - пояснил Дильманов.

По его словам, соглашение является бессрочным и действует до тех пор, пока одна из сторон по дипломатическим каналам в письменной форме не уведомит вторую сторону о своем намерении прекратить его действие. В этом случае соглашение прекращает свое действие по истечению трех месяцев с даты получения такого уведомления.

Оксана Скибан, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!