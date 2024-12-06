#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
514.65
544.6
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
514.65
544.6
5.17
Право

Электронную очередь планируют внедрить на границе с Кыргызстаном

Электронную очередь планируют внедрить на границе с Кыргызстаном, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 08:39 Фото: gov.kz
Министерство финансов подготовило проект дополнений в Правила пропуска через Государственную границу РК автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, в том числе с использованием системы электронной очереди на платной основе, сообщает Zakon.kz.

Целью принятия проекта является расширение системы электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска на границе c Кыргызской Республикой, говорится в пояснительной записке к документу.

Планируется внедрить электронную очередь в следующих автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Казахстана с Кыргызстаном:

  • Айша-Биби, Аухатты, Карасу, Кордай, Сартобе, Сыпатай Батыр в Жамбылской области;
  • Кеген в Алматинской области.

Проект разработан в соответствии c подпунктом 3) пункта 8 Протокола совещания по вопросам поставки грузов из Китайской Народной Республики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова от 13 марта 2023 года.

В Министерстве финансов утверждают, что принятие документа не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых или иных последствий, а также не повлияет на обеспечение национальной безопасности.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 декабря 2024 года.

В настоящее время система электронной очереди уже функционирует на пунктах пропуска через Государственную границу Казахстана с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном и Россией.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстанцам станет проще получить кредит на отечественные авто
Право
10:24, Сегодня
Казахстанцам станет проще получить кредит на отечественные авто
Что изменилось в правилах маркировки обуви
Право
09:33, Сегодня
Что изменилось в правилах маркировки обуви
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Право
16:46, 06 декабря 2024
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: