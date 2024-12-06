Электронную очередь планируют внедрить на границе с Кыргызстаном

Министерство финансов подготовило проект дополнений в Правила пропуска через Государственную границу РК автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, в том числе с использованием системы электронной очереди на платной основе, сообщает Zakon.kz.

Целью принятия проекта является расширение системы электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска на границе c Кыргызской Республикой, говорится в пояснительной записке к документу.

Планируется внедрить электронную очередь в следующих автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Казахстана с Кыргызстаном:

Айша-Биби, Аухатты, Карасу, Кордай, Сартобе, Сыпатай Батыр в Жамбылской области;

Кеген в Алматинской области.

Проект разработан в соответствии c подпунктом 3) пункта 8 Протокола совещания по вопросам поставки грузов из Китайской Народной Республики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова от 13 марта 2023 года.

В Министерстве финансов утверждают, что принятие документа не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых или иных последствий, а также не повлияет на обеспечение национальной безопасности.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 декабря 2024 года.

В настоящее время система электронной очереди уже функционирует на пунктах пропуска через Государственную границу Казахстана с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном и Россией.