Курс доллара составил 374,22 тенге на торгах
Объем торгов – 37,65 млн долларов.
Фото : lada.kz9 января 2019, 11:44
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 374,22 тенге за доллар (+0,56 тенге), объем торгов – 37,65 млн долларов (+4 100 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,6025 тенге за рубль, объем торгов – 10 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 54,7160 тенге за юань (+0,4345 тенге), объем торгов – 1 млн юаней (-300 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара составил - 374,3-375,9 тенге, евро - 429-431,5 тенге, рос.рубля - 5,57-5,63 тенге.
В торгах приняли участие 17 банков.
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