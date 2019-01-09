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Курс доллара составил 374,22 тенге на торгах

Объем торгов – 37,65 млн долларов.

Фото : lada.kz9 января 2019, 11:44

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 374,22 тенге за доллар (+0,56 тенге), объем торгов – 37,65 млн долларов (+4 100 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,6025 тенге за рубль, объем торгов – 10 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 54,7160 тенге за юань (+0,4345 тенге), объем торгов – 1 млн юаней (-300 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара составил - 374,3-375,9 тенге, евро - 429-431,5 тенге, рос.рубля - 5,57-5,63 тенге.

В торгах приняли участие 17 банков.


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