Президент РК подписал закон, предусматривающий сокращение рекламы
Закон направлен на систематизацию госрегулирования рекламной деятельности и совершенствования общественных отношений в сфере рекламы.
Фото : ic24.kz9 января 2019, 12:00
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рекламы", который направлен на совершенствование законодательства в сфере рекламы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Закон вводит поэтапный переход по сокращению теле- и радиоканалами объема коммерческой рекламы в вечернее время. Предполагается сократить объем рекламы с 2019 года - не более 20%. Также вводится норма о безвозмездном размещении на ТВ и радио социальной рекламы до 10 роликов в день и снимаются ограничения на использование изображения детей в социальной рекламе.
В целом, законопроект направлен на систематизацию госрегулирования рекламной деятельности и совершенствования общественных отношений в сфере рекламы. Законопроектом предполагалось внесение изменений и дополнений в 5 кодексов и 9 законов.
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