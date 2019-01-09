Реконструкцию пропускного пункта "Кордай" начнут осенью

Также запланировано в текущем году начало капитального ремонта моста в пункте пропуска "Карасу".

Инфраструктура на пограничных пунктах пропуска Казахстана и Кыргызстана, созданная 20 лет тому назад, "уже не соответствует тому пассажиропотоку и грузопотоку", поэтому требует обновления, передает корреспондент Zakon.kz.

При обсуждении ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Кыргызстана о режиме казахстанско-кыргызской госграницы депутаты подняли проблемы пропуска граждан и грузов на погранпунктах.

"С момента независимости Казахстана поток через границу увеличился в восемь раз. Соответственно, инфраструктура, которая была создана 20 лет назад, сегодня уже не соответствует тому пассажиропотоку и грузопотоку, которые в настоящее время есть. Поэтому есть некоторые трудности, но в последние два года мы отмечаем, что пассажиропоток идет на снижение. В то же время силами и средствами Пограничной службы мы обеспечиваем проход всех наших граждан пока внутренними нашими резервами", - сказал заместитель председателя Комитета национальной РК – директор Пограничной службы Дархан Дильманов.

В то же время первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр сообщил о начале ремонта на объектах ряда пунктов пропуска на госгранице.

"Нашим министерством и кырзгыским подписано соглашение о переводе двух пунктов пропуска - это "Сартобе" и "Аухатты" из двусторонних в многосторонние. Запланировано в текущем году начало капитального ремонта моста в пункте пропуска "Карасу" - совместно с кыргызскими партнерами 50 на 50 будет проходить финансирование. И в прошлом году нами было принято на баланс от Пограничной службы имущество комплекса - пропускной пункт "Кордай". В текущем году мы завершим разработку ПСД, это примерно июль, и осенью по окончанию туристсезона начнем его реконструкцию", - сообщил он.

Оксана Скибан, Астана

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