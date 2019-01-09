Депутат о ДТП в стране: В мирное время люди гибнут, как на войне

За один 2018 год в ДТП погибли более 2 тысяч человек, получили увечья 20 445 человек.

Депутат Павел Казанцев на пленарном заседании мажилиса попросил МВД ужесточить меры по предотвращению дорожных аварий, передает корреспондент Zakon.kz.

"Поводом для депутатского запроса являются участившиеся случаи дорожно-транспортных происшествий по стране, связанные со смертельными исходами и травмированием наших сограждан. Так, 29 декабря 2018 года в городе Алматы в результате крупного ДТП скончались три человека, среди которых была актриса Шолпан Елгезекова. Еще один пассажир, актриса Айзада Сатыбалдиева, была доставлена в больницу с тяжелыми травмами. Со слов очевидцев, водитель Gelandewagen, который вел автомобиль в нетрезвом состоянии, на скорости проехал на красный свет и столкнулся с автомашиной Mitsubishi", - сказал он, оглашая депутатский запрос к министру внутренних дел РК.

По информации СМИ, виновник ДТП скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан.

"Также 28 декабря 2018 года 14-летний подросток совершил смертельный наезд на пешехода в Кызылорде. Установлено, что автомобиль принадлежит матери виновного лица, подросток взял машину без ведома родителей и совершил наезд на пешехода, который 1-го января скончался", - напомнил парламентарий.

По его словам, при анализе статистики ДТП не только по случаям, на которые обратила внимание казахстанская общественность, обращают на себя внимание более серьезные и системные проблемы.

"За один 2018 год в ДТП погибли более 2 тысяч человек, получили увечья 20 445 человек. В мирное время гибнут люди, как в военное время. Как следует из открытых источников, это несоизмеримо больше, чем потери казахстанцев в течение 10 лет боевых действий в Афганистане. Следует отметить, что около 70% от общего количества пострадавших составляют лица трудоспособного возраста. Большая часть людей пострадавших в ДТП, впоследствии становятся инвалидами. Государству наносится ущерб в миллиарды тенге. Человеческие страдания вообще не поддаются исчислению. А если посмотреть динамику за все годы независимости, с момента обретения независимости страны количество ДТП снизилось с 18 тысяч в 1991 году до почти 16 тысяч в 2018 году", - пояснил Казанцев.

Он добавил, что сокращение произошло всего на 15%.

"Но это не отражает сути. За 28 лет мы потеряли почти 80 тысяч человек. А число пострадавших составляет полмиллиона наших сограждан. И если по погибшим у нас идет снижение, то число пострадавших только за 11 месяцев 2018 года уже превысило показатель 1991 года. И это на фоне огромных организационно технических мер и мероприятий, реализованных за 28 лет независимости. Понятно, что количество автомобилей за эти годы увеличилось. Но большинство ДТП происходит далеко не из-за неисправности автомобилей или несовершенства дорожной инфраструктуры. А по вине участников дорожного движения, по вине водителей. Это 95% от всех ДТП", - отметил мажилисмен.

В связи с этим, на его взгляд, МВД необходимо принять ряд мер.

"Требуется комплексно рассмотреть сложившееся положение дел с привлечением общественности и независимого экспертного сообщества; ужесточить требования к обучающим организациям, сдаче экзаменов и процедурам получения водительских удостоверений; совместно с МИО пересмотреть подходы к организации перевозок пассажиров, в том числе, что очень важно, с обучением водителей контраварийному вождению", - перечислил депутат.

Оксана Скибан, Астана

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