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Депутат о ДТП в стране: В мирное время люди гибнут, как на войне

За один 2018 год в ДТП погибли более 2 тысяч человек, получили увечья 20 445 человек.

Фото : из открытых источников9 января 2019, 12:36

Депутат Павел Казанцев на пленарном заседании мажилиса попросил МВД ужесточить меры по предотвращению дорожных аварий, передает корреспондент Zakon.kz.

"Поводом для депутатского запроса являются участившиеся случаи дорожно-транспортных происшествий по стране, связанные со смертельными исходами и травмированием наших сограждан. Так, 29 декабря 2018 года в городе Алматы в результате крупного ДТП скончались три человека, среди которых была актриса Шолпан Елгезекова. Еще один пассажир, актриса Айзада Сатыбалдиева, была доставлена в больницу с тяжелыми травмами. Со слов очевидцев, водитель Gelandewagen, который вел автомобиль в нетрезвом состоянии, на скорости проехал на красный свет и столкнулся с автомашиной Mitsubishi", - сказал он, оглашая депутатский запрос к министру внутренних дел РК.

По информации СМИ, виновник ДТП скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан.

"Также 28 декабря 2018 года 14-летний подросток совершил смертельный наезд на пешехода в Кызылорде. Установлено, что автомобиль принадлежит матери виновного лица, подросток взял машину без ведома родителей и совершил наезд на пешехода, который 1-го января скончался", - напомнил парламентарий.

По его словам, при анализе статистики ДТП не только по случаям, на которые обратила внимание казахстанская общественность, обращают на себя внимание более серьезные и системные проблемы.

"За один 2018 год в ДТП погибли более 2 тысяч человек, получили увечья 20 445 человек. В мирное время гибнут люди, как в военное время. Как следует из открытых источников, это несоизмеримо больше, чем потери казахстанцев в течение 10 лет боевых действий в Афганистане. Следует отметить, что около 70% от общего количества пострадавших составляют лица трудоспособного возраста. Большая часть людей пострадавших в ДТП, впоследствии становятся инвалидами. Государству наносится ущерб в миллиарды тенге. Человеческие страдания вообще не поддаются исчислению. А если посмотреть динамику за все годы независимости, с момента обретения независимости страны количество ДТП снизилось с 18 тысяч в 1991 году до почти 16 тысяч в 2018 году", - пояснил Казанцев.

Он добавил, что сокращение произошло всего на 15%.

"Но это не отражает сути. За 28 лет мы потеряли почти 80 тысяч человек. А число пострадавших составляет полмиллиона наших сограждан. И если по погибшим у нас идет снижение, то число пострадавших только за 11 месяцев 2018 года уже превысило показатель 1991 года. И это на фоне огромных организационно технических мер и мероприятий, реализованных за 28 лет независимости. Понятно, что количество автомобилей за эти годы увеличилось. Но большинство ДТП происходит далеко не из-за неисправности автомобилей или несовершенства дорожной инфраструктуры. А по вине участников дорожного движения, по вине водителей. Это 95% от всех ДТП", - отметил мажилисмен.

В связи с этим, на его взгляд, МВД необходимо принять ряд мер.

"Требуется комплексно рассмотреть сложившееся положение дел с привлечением общественности и независимого экспертного сообщества; ужесточить требования к обучающим организациям, сдаче экзаменов и процедурам получения водительских удостоверений; совместно с МИО пересмотреть подходы к организации перевозок пассажиров, в том числе, что очень важно, с обучением водителей контраварийному вождению", - перечислил депутат.

Оксана Скибан, Астана


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