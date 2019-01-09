В РК могут обязать операторов связи предоставлять сим-карты с поддержкой ЭЦП

Казахстанцы смогут получать по собственному выбору от оператора сотовой связи карту идентификации абонента (сим-карту) с функцией поддержки электронной цифровой подписи.

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан планирует закрепить за операторами сотовой связи обязанность предоставлять абонентам сим-карты с поддержкой электронной цифровой подписи, передает Zakon.kz.

Соответствующий приказ Министра информации и коммуникаций РК "О внесении изменения и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года №171 "Об утверждении Правил оказания услуг связи" размещен на сайте НПА 9 января.

Документ предусматривает, что карта идентификации абонента – это будет карточка индивидуального доступа с функцией поддержки электронной цифровой подписи (для SIM) по выбору абонента, представляющая собой микропроцессорный модуль, являющийся частью абонентского устройства, который идентифицирует абонента и обеспечивает доступ абонента к услугам оператора сотовой связи (SIM/R-UIM – карта и другие).

Казахстанцы смогут получать по собственному выбору от оператора сотовой связи карту идентификации абонента (сим-карту) с функцией поддержки электронной цифровой подписи.

В сравнительной таблице к проекту приказа МИК указано, что "в связи с внедрением и развитием предоставления электронных государственных и иных услуг через абонентские устройства сотовой связи необходимо закрепить обязанность операторов предоставлять по выбору абонентов SIM-карты с функцией поддержки электронной цифровой подписи. В реализацию этой задачи заместителем премьер-министра Жумагалиевым было поручено Министерству информации и коммуникаций совместно с АО "Холдинг "Зерде", АО "НИТ" и операторами сотовой связи проработать вопросы применения Mobile ID и электронной цифровой подписи на sim-картах".

Департаменту государственной политики и инфраструктуры в области связи МИК РК поручено обеспечить государственную регистрацию данного приказа в Министерстве юстиции.

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