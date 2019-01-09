Причины сбоя Сети в Казахстане озвучили в МИК

Произошел сбой телекоммуникационного оборудования магистральных операторов связи.

В Министерстве информации и коммуникаций РК рассказали о причинах массового сбоя в Сети, произошедшего 8 января, передает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе МИК РК, это был технический момент - произошел сбой телекоммуникационного оборудования магистральных операторов связи. Когда такое происходит, идет переключение на резервное оборудование. Затем идет переключение обратно на основное оборудование.

"В эти моменты наблюдались проблемы. Сейчас идет выяснение причин сбоя", - сообщили в МИК РК.

На сайте online.kz, в свою очередь, появилась следующая информация.

"Уважаемые абоненты! Сегодня, 08.01.2019 с 17.21 по 20:10 наблюдалось отсутствие связи на сети АО "Казахтелеком" в направлении по всему РК всех услуг Передачи Данных по услуге IP VPN, Интернет (Зона интернет). Ответственные подразделением АО "Казахтелекома" восстановительные работы по устранению аварии завершены. Приносим искренние извинения за причиненные неудобства".

8 января, в основном вечером, казахстанцы стали испытывать проблемы с доступом в Интернет и мобильной связью.

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