Назарбаев рассказал об эвакуации казахстанцев, обманом вывезенных в Сирию

Казахстан всегда поддерживает своих граждан, вне зависимости от их местонахождения.

Глава государства сделал заявление в связи с завершением гуманитарной операции по эвакуации граждан Казахстана из Сирии, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

"6 января текущего года в результате гуманитарной операции, осуществленной нашими правоохранительными органами и министерством иностранных дел, 47 граждан Казахстана, в том числе 30 детей, были эвакуированы из Сирии. Они обманным путем были вывезены в эту охваченную кризисом страну, где находились в заложниках у террористов", - сообщил Нурсултан Назарбаев.

По прибытии в Казахстан женщинам и детям было оказано содействие со стороны государства.

"Эти невинные люди, оказавшиеся в такой сложной ситуации, были безмерно рады своему спасению. В течение месяца они будут проходить адаптацию и получать необходимую медицинскую помощь. Предпринятые усилия будут способствовать предотвращению подобных случаев", - отметил Президент РК.

Он также добавил, что Казахстан всегда поддерживает своих граждан, вне зависимости от их местонахождения.

"Наша главная задача – это обеспечение безопасности, защита целостности и единства страны. Мы продолжим работу по возвращению детей, не по своей воле находящихся в зоне боевых действий", - резюмировал Назарбаев.

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