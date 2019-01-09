В Шымкенте 17 иностранцам пересадили почки

Медпомощь получили граждане Германии, Канады, Израиля, Румынии.

В Шымкенте врачи заменили почки 130-му пациенту, передает Zakon.kz со ссылкой на управление здравоохранения города.

Врачи успешно провели 130 операций по пересадке почек и 18 операций по пересадке печени. При этом, жизнь была подарена не только нашим гражданам, но и жителям других государств.

"В целях развития медицинского туризма, на базе первой городской клинической больницы были проведены операции по пересадке почки от живого донора 17-ти иностранным гражданам (Германия, Канада, Израиль, Румыния). На сегодняшний день состояние больных удовлетворительное. Доноры и реципиенты направлены на амбулаторное лечение. Все операции проводились квалифицированными врачами-трансплантологами больницы", - сообщили в управлении.

В первой шымкентской городской больнице скорой медицинской помощи операции по трансплантации почек начали проводить с 2013 года.

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