Шесть человек спас из огня полицейский алматинского метрополитена

Еще до приезда пожарных, он без раздумий вошел в объятый пламенем дом и занялся спасением попавших в огненную ловушку людей.

Проявив решительность, отвагу и мужество, сержант полиции Адилет Әлімқыдыр в одиночку эвакуировал шесть человек из горящего дома и отвел их в безопасное место, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

Как рассказал начальник Управления полиции на метрополитене ДП Алматы Тимур Осекбаев, в тот день его подчиненный – сержант полиции Адилет Әлімқыдыр как обычно заступил на дежурство и патрулировал свой участок в подземке, когда к нему подбежали незнакомые люди и в панике сообщили, что наверху горит частный дом.

Сообщив по рации своему напарнику о поступившем сигнале, Адилет Әлімқыдыр поднялся из метрополитена и увидел частный дом с полыхающей крышей. От соседей, наблюдавших за происходящим, он узнал, что в доме находятся люди, а противопожарная служба еще находится в пути.

Не раздумывая ни секунды, сержант полиции зашел внутрь горящего дома и обнаружил лежащего без признаков жизни мужчину. Патрульный поднял его и вывел на улицу. Оказалось, что спасенный находился в состоянии алкогольного опьянения и крепко спал. Но, как выяснилось, в доме он был не один. Строение было разделено на четыре части, в двух из которых еще проживают люди.

"Без промедления забежав в третью часть дома, сотрудник вывел бабушку с двумя внучками. Побежал к следующим жильцам, но дверь оказалась заперта. Сержант упорно стучал в двери и окна, не зная, есть ли люди внутри и все же смог достучаться. Оказалось, что в доме еще находились две женщины, которые крепко спали и даже не подозревали, что над ними горит крыша. В то время когда Әлімқыдыр выводил эвакуированных граждан на безопасное место, его напарники – лейтенант полиции Мусахан Ардак и сержант полиции Тастан Аскар уже следили за периметром безопасной зоны, чтобы зеваки не приближались к горящему зданию", - рассказал подробности спасения полковник полиции Тимур Осекбаев.

Пожар в частном жилом доме произошел 4 января по улице Тлендиева, не доезжая проспекта Абая. Сообщение о пожаре поступило на пульт противопожарной службы в 22:44. Возгорание произошло на площади 130 кв.м., с последующим переходом огня на примыкающее здание фирмы "StarLine" площадью 50 кв.м. Общая площадь пожара 180 кв.м. Пожар локализован в 23:11 и ликвидирован в 23:35. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На место пожара было привлечено 27 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС г. Алматы.

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