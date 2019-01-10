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В Актау отменили Крещенское купание

Причиной стало отсутствие места на побережье.

Фото : lada.kz10 января 2019, 00:05

В Актау ежегодное Крещенское купание 19 января в этом году отменено из-за отсутствия подходящего места. Об этом сообщили в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, передает Zakon.kz со ссылкой на "Ладу".

Ежегодно основное купание проводилось в 15 микрорайоне. В этом году, по данным Священства и Приходского совета Благовещенского храма, 19 января 2019 года Крещенские купания на берегу Каспийского моря проводиться не будут.

- Сейчас на набережной в 15 микрорайоне все застроено, и в этом году купание отменено, – сообщили в храме.

По информации пресс-службы ДЧС, во избежание чрезвычайных и несчастных случаев опытные водолазы оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области установят жесткий контроль на побережье.


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