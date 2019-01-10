Трое детей погибли во время пожара в Кызылорде

Отравившись угарным газом, дети были доставлены в больницу, но скончались не приходя в сознание.

Трое детей погибли, несколько взрослых госпитализировано в результате пожара в Кызылорде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, 9 января в 19:29 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в дачном участке "Наурыз" в Кызылорде. Как оказалось, произошло возгорание мебели с последующим переходом огня на потолочное перекрытие на общей площади 15 кв.м.

"До прибытия пожарных подразделений из дома родственниками были спасены трое детей 2011, 2012 и 2014 годов рождения, которые с отравлением угарным газом были доставлены в больницу, но скончались не приходя в сознание. Позже за медицинской помощью обратились спасавшие их родственники. Они также госпитализированы в больницу", – говориться в сообщении КЧС.

Также отмечено, что на место пожара было привлечено 19 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники ДЧС Кызылординской области. Пожар был ликвидирован в 19:55. Из горящего дома пожарными вынесен один газовой баллон емкостью 50 литров.

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