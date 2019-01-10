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Машины массово бьются на капчагайской "бетонке"

С ночи на трассе туман и гололед.

Фото : кадр видео10 января 2019, 10:06

С утра 10 января на капчагайской трассе творится что-то невероятное - машины бьются одна за другой. И по состоянию на 10 часов утра столкновения не прекращаются, передает корреспондент Zakon.kz с места происшествия.

С какого именно столкновения все началось, уже не разобрать - последствия ДТП начинаются примерно с 19 км трассы в сторону Капшагая. По одной из версий, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, водители стали резко тормозить, и произошло ДТП.

Чуть позже биться начали авто, направляющиеся в сторону Алматы.

Машины имеют разные повреждения - от незначительных, до вполне серьезных. Наблюдается не менее 20 разбитых автотранспортных средств. Есть и пострадавшие - на место прибыла бригада скорой помощи.

Несмотря на гололед и туман, водители не соблюдают мер безопасности и движутся на достаточно высокой скорости. Кто-то в итоге не успевает затормозить перед уже столкнувшимися авто и врезается в них.

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