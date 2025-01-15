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Происшествия

Массовая авария на капчагайской трассе под Алматы: столкнулись около 20 машин

Массовое ДТП на капчагайской трассе под Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 09:15 Фото: Zakon.kz
Утром 15 января 2025 года на капчагайской трассе произошло массовое столкновение машин, сообщает Zakon.kz.

Информацией и видео произошедшего делятся очевидцы. Сообщается, что сильная авария произошла перед терминалами оплаты за дорогу.

Судя по видео, повреждения получили не менее 10 авто. На кадрах видно, что стоит очень густой туман, что, вероятно, и стало одной из причин столкновения.

Полиция Алматинской области готовит комментарий по ДТП.

Между тем в "КазАвтоЖоле" сообщили некоторые детали произошедшего.

"15 января 2025 года около 07:30 на 28-м километре участке автодороги Алматы – Усть-Каменогорск (направление Алматы – Конаев) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 18 транспортных средств. Авария произошла в условиях густого тумана. По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение водителями скоростного режима и безопасной дистанции в условиях ограниченной видимости", – сказано в комментарии. 

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате аварии нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

В начале 2025 года на трассе Астана – Петропавловск произошло серьезное массовое ДТП с участием 95 автомобилей.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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