Ребенок и взрослый пострадали в результате хлопка газа в Туркестане

Они госпитализированы в больницу с ожогами.

Годовалый ребенок и взрослый мужчина пострадали из-за хлопка газа в Туркестане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, 9 января в Туркестане, в цокольном помещении двухэтажного частного жилого дома из-за неисправности газового баллона произошел хлопок газовоздушной смеси без разрушений, с последующим горением на площади 1 кв.м.

"Пожар локализован в 17:20 и ликвидирован в 17:35. С ожогами госпитализированы в больницу мужчина 1993 г.р. и ребенок 2017 г.р", – говорится в сообщении КЧС.

На место вызова выезжали 9 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники ДЧС Туркестанской области.

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