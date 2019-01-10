Полицейские Алматы опубликовали список злачных мест города

В "красной зоне риска" находятся 22 увеселительных заведения.

Власти и полиция Алматы намерены навести порядок в увеселительных заведениях города, где происходят драки, убийства и сбывают наркотики. Также полицейские опубликовали список самых неблагополучных в этом плане объектов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

Вопросы безопасности граждан в увеселительных заведениях обсуждены на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при акимате города Алматы, с участием представителей Департамента полиции, прокуратуры, акиматов районов и владельцев увеселительных заведений.

По данным Местной полицейской службы, всего в городе функционирует более 400 развлекательных заведений, в том числе 38 ночных клубов и 45 кафе-баров и ресторанов, работающих в ночное время суток. Как правило, время работы заведений регулируется собственниками.

"Законодательством временные ограничения не урегулированы, что в свою очередь негативно отражается на состоянии правопорядка, как в самих заведениях, так и на прилегающих к ним территориях. Кроме того, более 50% заведений прибегают к услугам неспециализированных "охранных" организаций без опыта работы и соответствующей лицензии. Первичный мониторинг событий за 2018 год показал, что наиболее часто происшествия происходят в 22 заведениях и прилегающих к ним территориях. К примеру, в ночном клубе "Пионерская правда" в минувшем году зафиксировано 12 драк и нарушений общественного порядка, совершено 16 преступлений, в том числе 2 убийства и 2 факта причинения тяжкого вреда здоровью. В большинстве случаев такие "охранники" пресечением конфликтов не занимаются, ограничиваясь выставлением "за дверь" посетителей, допустивших нарушение порядка. Зачастую конфликты и другие правонарушения продолжаются уже на прилегающей территории, что также отрицательно сказывается на правопорядке. Тому пример – резонансное преступление двухлетней давности в барке "Чукотка", - уточнил и.о. начальника Управления Местной полицейской службы ДП Алматы Торехан Исин.

По итогам заседания комиссии принято решение, продолжить мониторинг увеселительных заведений с более широким подходом. В частности, акцентом на профилактику преступлений и пресечение фактов реализации наркотических средств.

"Перед владельцами увеселительных заведений поставлены важные задачи по снижению рисков возникновения конфликтных ситуаций между посетителями, по обязательному использованию для обеспечения безопасности на объектах лицензированной охраны, а также по установке и увеличению количества цифровых камер видеонаблюдения как внутри помещения, так и на прилегающей территории с интеграцией с ЦОУ ДП, что позволит оперативно выявлять противоправные проявления внутри увеселительных заведений и незамедлительно реагировать на них. На исполнение руководителям ночных клубов, кафе и ресторанов дан один месяц", – резюмировал подполковник Исин.

Также полицейские Алматы опубликовали список увеселительных заведений из "группы риска", согласно данным оперативной сводки 2018 года:

По Алатаускому району

- кафе "Бахытжан", мкр. Шанырак 2, ул. Жанкожа батыра 35, поступило 44 вызовов полиции, из них 30 связанных с драками и нарушением общественного порядка, совершено 12 преступлений;

- кафе "Эверия", пр. Райымбека 355, поступило 31 вызовов полиции из них, 25 связанных с драками и нарушением общественного порядка, совершено 6 преступлений, в том числе 1 убийство

- кафе "Эмиль", ул. Н.Данченко 1 А, поступило более 24 вызовов полиции из них, 19 связанных с драками и нарушением общественного порядка, совершено 5 преступлений;

По Алмалинскому району

- развлекательный центр "Esperanza", ул. Сейфуллина 481, поступило 302 вызовов полиции, из них 211 связанных с драками и нарушением общественного порядка, совершено 89 преступлений;

- кафе "Шифо", ул. Сейфуллина 404, поступило 60 вызовов, из них 45 связанных с драками и нарушением общественного порядка, совершено 15 преступлений;

- кафе "Арагоста", ул. Сейфуллина 404, поступило 52 вызовов, из них 36 связанных с драками и нарушением общественного порядка, совершено 14 преступлений;

- комплекс "Алма", ул. Желтоксан 148, поступило 107 вызовов, из них 75 связанных с драками и нарушением общественного порядка, совершено 25 преступлений;

- клуб "Гранд Опера", Кабанбай батыра 132, поступило более 63 вызовов, из них 35 связанных с драками и нарушением общественного порядка, совершено 25 преступлений;

По Ауэзовскому району

- кафе "new Angar", пр. Толе би 279/1, поступило 136 вызовов, из них, 82 связанных с драками и нарушением общественного порядка, совершено 66 преступлений, в том числе 4 факта нанесения тяжких телесных повреждений;

- кафе "Луна", мкр. Школьный 2/5, поступило 86 вызовов, из них, 71 связанных с драками и нарушением общественного порядка, совершено 15 преступлений, в том числе 2 факта нанесения тяжких телесных повреждений;

- ресторан Алмалы, мкр. Аксай 1 А, дом 11/2, поступило 67 вызовов, из них, 49 связанных с драками и нарушением общественного порядка, совершено 18 преступлений, в том числе 2 факта нанесения тяжких телесных повреждений;

По Бостандыкскому району

- ночной клуб "Пионерская правда" – пр. Гагарина-111А, поступило 24 вызовов, из них 12 связанных с драками и нарушением общественного порядка, совершено 16 преступлений, в том числе, 2 – убийства. Так 1. 05.05.2018 года перед заведением между посетителями произошла драка, в результате которой один из участников получил травму несовместимую с жизнью, и скончался на месте не приходя в сознание. 2. 02.08.2018 года зарегистрирован аналогичный факт. Также зарегистрировано 2 факта причинения тяжкого вреда здоровью;

- ночной клуб "Накатика" – ул. Желтоксан-171 А, поступило 23 вызовов, из них, 12 связанных с драками и нарушением общественного порядка, совершено 18 преступлений;

- ночной клуб "Underground" – ул. Жандосова-2Б, поступило 18 вызовов, из них, 11 связанных с драками и нарушением общественного порядка, совершено 9 преступлений, в том числе 1 незаконного обращения с наркотическими средствами;

- рок клуб "Жесть" – ул. Розыбакиева 234, поступило 16 вызовов, из них, 7 связанных с драками и нарушением общественного порядка, совершено 3 преступления;

По Медеускому району

- ночной клуб "Синий Фантомас", ул. Зенкова 13, поступило 24 вызовов, из них 9 связанных с драками и нарушением общественного порядка, совершено 4 преступления;

- ночной клуб "ВНВ", ул. Курмангазы 25, поступило 32 вызовов, 9 связанных с драками и нарушением общественного порядка, совершено 5 преступлений;

- ресторан, караоке Бар "Манана" пр. Достык 535, поступило 28 вызовов, из них, 4 связанных с драками и нарушением общественного порядка, совершено 3 преступления;

- ночной клуб "Территория соединенных Баров", ул. Зенкова 24, поступило 31 вызовов, из них 15 связанных с драками и нарушением общественного порядка, совершено 8 преступлений;

По Турксибскому району

- кафе "Габали", ул. Акан-Серы 63, поступило 27 вызовов, из них, 11 связанных с драками и нарушением общественного порядка, совершено 4 преступления;

- кафе "Шалахо", ул. Акан Серы 65, поступило 31 вызовов, из них, 15 связанных с драками и нарушением общественного порядка, совершено 5 преступлений;

- кафе "7 жол", ул. Осипенко 5, поступило 25 вызовов, из них, 9 связанных с драками и нарушением общественного порядка, совершено 17 преступлений.

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