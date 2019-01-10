Нарушения в колледжах выявила прокуратура ЗКО

Студентов не обеспечивали общежитиями, обучение проводили формально, в средства расходовали необоснованно.

Прокуратура Западно-Казахстанской области проверила, как готовят специалистов с техническим и профессиональным образованием в 29 колледжах региона в рамках реализации государственного образовательного заказа, передает Zakon.kz.

Прокуроры не обнаружили общежития для иногородних студентов в шести колледжах (Уральский информационно-технологический, Уральский политехнический, Западно-Казахстанский индустриальный, Западно-Казахстанский инженерно-технологический, Аксайский технический колледжи и Колледж экономики и информационных технологий), в то время как наличие такового является обязательным условием размещения госзаказа.

Также выявлено, что Аксайским техническим колледжем завышен контингент обучающихся на 116 лиц, в результате чего незаконно получены средства из бюджета в размере 3 млн. тенге. Учреждением намеренно включались в список отчисленные и завершившие обучение студенты.

Факты выплаты стипендий обучающимся, не посещающим учебные заведения в связи с трудоустройством, установлены в деятельности шести колледжей (Бокейординский, Жалпакталский, Каратобинский, Теректинский, Сырымский, Чингирлауский колледжи).

"К примеру, гражданин С., числящийся в 2016-2017 годах студентом Теректинского колледжа, фактически на тот период осуществлял постоянную трудовую деятельность в ГКП «Ветеринарная станция Чингирлауского района», но последнему продолжалась выплата стипендии. Повсеместно имеет место искусственное завышение сведений о количестве обеспеченных рабочими местами выпускников, а также отсутствие содействия в их трудоустройстве со стороны администрации учебных заведений",– рассказали в прокуратуре ЗКО.

К примеру, в Жалпакталском колледже по итогам 2017 года показатель трудоустроенных составлял 92%, но проверкой установлено, что фактически данный показатель равен 48%, а 41 студентом предоставлены фиктивные данные о занятости.

"Некоторым студентам Уральского колледжа газа, нефти и отраслевых технологий вставлялись отметки в журнале обучения, несмотря на пребывание в это время за рубежом. Таскалинским колледжем нарушены права иногородних студентов на оплату льготного проезда в период зимних и летних каникул на общую сумму свыше 75 тыс. тенге",– добавили в прокуратуре.

Всего по результатам проверки нарушения устранены, в бюджет возмещено свыше 8 млн. тенге, к ответственности привлечено 72 должностных лица.

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