В МИД рассказали о подробностях гуманитарной операции Казахстана в Сирии

Проведенная операция и в целом работа органов нашей страны полностью соответствуют положениям резолюции 2396, которая была принята 21 декабря 2017 года – Ашыкбаев.

Гуманитарная операция казахстанских военных в Сирии стала возможной благодаря авторитету президента Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ержан Ашыкбаев на брифинге в министерстве иностранных дел, передает корреспондент Zakon.kz.

6 января казахстанские военные и дипломаты осуществили уникальную гуманитарную операцию, в результате которой 47 граждан Казахстана, включая 30 детей, были возвращены на родину. Операция под кодовым названием "Жусан" была проведена по личному поручению главы государства.

"Сегодня мы готовы рассказать вам о некоторых деталях этой операции – прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что эта гуманитарная операция оказалась возможной благодаря высокому авторитету главы государства, на основе той активной конструктивной внешнеполитической работы, которую Казахстан проводит в деле борьбы с международным терроризмом", - сказал он.

Ашыкбаев напомнил об активном участии и содействии Казахстана процессу "прекращения кровопролития, установлению мира на многострадальной сирийской земле" в рамках Астанинского процесса по урегулированию сирийской проблемы.

В Астане состоялось 11 раундов переговоров, в результате созданы зоны деэскалации, прекращены боевые действия на большей территории Сирии, обеспечен гуманитарный доступ к гражданскому населению, создаются условия для полномасштабного политического урегулирования этого вопроса.

"Вопросы борьбы с международным терроризмом являлись одними из приоритетов работы РК в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН. Эту работу мы завершили 31 декабря прошлого года. Казахстан очень ответственно относится к своим международным обязательствам. В этой связи хотелось бы отметить, что и проведенная операция, и в целом работа органов нашей страны полностью соответствуют положениям резолюции 2396, которая была принята 21 декабря 2017 года", - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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