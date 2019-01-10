Желаем знать, что будет! Таролог предсказала, каким будет 2019-й год

Особенно удачным год будет для тех, кто стремится поправить свое материальное положение.

Чего опасаться, к чему стремиться, и правда ли, что в год Желтой Земляной Свиньи можно удачно создать семью и заработать крупные суммы денег? Профессиональный таролог, теле- и радиоведущая Жанна Чуланова сделала свой прогноз, передает Первый канал "Евразия".

"Год Желтой Земляной Свиньи будет непростым и поворотным для многих. Как и в колоде не бывает плохих или хороших карт, так и в жизни. В личном - многих ожидают кардинальные перемены. 2019 станет периодом для переоценки ценностей, изменения приоритетов. Это время для смены статуса и освобождения от старых привязок. Кому-то удастся гармонично и легко создать семью. А кто-то разорвет давно отжившие себя отношения", - говорит таролог.

Особенно удачным год будет для тех, кто стремится поправить свое материальное положение.

"В финансовом плане предполагаются большие перспективы для каждого. Повысить свой привычный доход можно будет в несколько раз. Энергии этого года только помогут. С окружением я бы порекомендовала быть начеку. Возможно обновление круга друзей. Если обратиться к таро-нумерологии, то цифры этого года говорят о возможности смены места жительства и приобретении недвижимости, пополнении во многих семьях", - уверяет Чуланова.

Прогноз Жанна Чуланова сделала между эфирами на телевидении. Тем более, говорит таролог, сейчас Святки – самое лучшее время в году для того, чтобы заглянуть в будущее. Жанна Чуланова - ведущая программы "Доброе утро, Казахстан!" на Первом канале Евразия, которая ежедневно в прямом эфире с 10 до 11.00 дарит прекрасное настроение зрителям всей страны, заряжая позитивом и транслируя с экранов телевизоров только самую свежую информацию.

"С давних пор люди верят, что в дни Святок – с 6-го по 19 января, открывается истина. Можно заглянуть в гороскопы, погадать на кофейной гуще или раскинуть Таро. Кто-то карт боится и думает, что счастье прогадает, а я напротив, уверена, что колода приносит только удачу и помогает во всем. Именно в качестве эксперта-таролога четыре года назад я была приглашена на одну из программ Первого канала Евразия. Отвечала на вопросы телезрителей, говорила об их будущем, делала прогнозы, а после стала частью большой и дружной команды. Я всегда мечтала вести рейтинговый телевизионный проект на всю страну, и благодаря своему дару и Таро - я стала ведущей программы "Доброе утро, Казахстан!". Можно сказать, что на телевидение меня привели карты", - говорит таролог.

И все же обращаясь к будущему, таролог и телеведущая советует чаще смотреть на свое настоящее.

"От вашего сегодня зависит завтра. Поэтому всем телезрителям я советую каждый день уже наступившего нового года быть в согласии с собой, загадывать желания и идти смело к своей мечте!", - заключила Жанна Чуланова.

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