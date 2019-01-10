Полицейский видел, как убивали Дениса Тена
Полицейский сначала решил, что парни дурачатся, но поняв опасность ситуации, попытался догнать подозреваемых.
Инспектор по делам несовершеннолетних Азамат Нурпеисов выступил на процессе по делу об убийстве Дениса Тена в качестве ключевого свидетеля, пишет Sputnik.
В тот день, 19 июля, проходил футбольный матч на Центральном стадионе города. Нурпеисов вместе с напарником должны были присутствовать там на построении в 16:00.
"В пятницу, 19 июля, мы ехали по улице Курмангазы в западном направлении. Когда мы проехали улицу Абылай хана, увидели трех парней азиатской внешности, они бежали. Один из них был в футболке черного цвета. Он (бежал) по Байсеитовой и, не доходя пешехода, выбежал перед Toyota Camry и упал на капот этого автомобиля", — рассказал Нурпеисов.
В ходе следствия выяснилось, что на автомобиль упал Арман Кудайбергенов.
"Другой парень, в майке белого цвета, побежал в сторону спортивной площадки, а третий догонял его. Мы с напарником подумали, что они дурачатся. Мы остановили машину, я побежал туда и увидел, как мужчина в белой футболке еле стоял на ногах, а потом упал. Я увидел, как из его ноги сочилась кровь. Потом начали подходить люди, я им сказал вызвать "скорую" и оказать первую необходимую помощь", — вспомнил события трагического дня полицейский.
Нурпеисов последовал за убегавшими, давая ориентировку по рации, но не увидел, куда они завернули, и не смог их настичь. Выбежав на улицу Панфилова, полицейский спросил у прохожих, куда побежали мужчины, люди ответили, что на улицу Назарбаева.
"Затем я услышал сирену, побежал к ним. Командир взвода, проезжающий на машине, остановился, я сел к нему в машину и проехал с ним на место происшествия. Затем побежал по улице Шевченко в сторону Назарбаева, спросил у рабочих, видели ли они двух парней, они мне ответили, что нет", — заявил Нурпеисов.
Выслушав показания полицейского, мать погибшего фигуриста Оксана Тен спросила его, почему он, видя истекающего кровью человека, не остановился и сам не вызвал скорую помощь.
Азамат Нурпеисов ответил, что подумал, что травмы были несерьезные.
"Мне было важнее на тот момент, чтобы подозреваемые не ранили других", — отметил полицейский.
Нурпеисов также добавил, что не имел при себе мобильного, а ориентировку передавал по рации.
Казахстанский фигурист Денис Тен скончался 19 июля 2018 года в возрасте 25 лет. Спортсмен пытался предотвратить кражу зеркал с его автомобиля, однако был смертельно ранен ножом в бедро.
В совершении преступления обвиняются Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева. Мужчин подозревают в разбое и убийстве, женщину — в недонесении о преступлении.
На суде выступала мать фигуриста Оксана Тен, которая уверена в заказном характере преступления. Также показания в качестве свидетелей давали двое полицейских, которые в числе первых прибыли на место преступления.
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