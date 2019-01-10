Торегали Тореали пнул ребенка на сцене

Певец снова отличился, теперь на концерте в Астане

Казахстанский певец Торегали Тореали выложил видео, где слегка пинает ребенка и плюет ему в рот, передает Zakon.kz.

Певец опубликовал в своем Instagram видео, где он во время концерта плюнул в рот ребенку и слегка пнул его сзади, когда тот вышел на сцену, чтобы вручить цветы артисту.

"У нас в ауле всегда так делали. Хоть и обещал себе не говорить ничего лишнего на сцене, все равно продолжаю это делать", — сказал певец со сцены.

Зал встретил этот поступок овациями. Ритуал "аузына тукирту" (поплевать в рот) существовал у древних казахов. Считалось, что с капелькой слюны, переданной ребенку отважным батыром, популярным акыном или оратором, к малышу перейдет частичка гена одаренности данного человека.

Но вот пинок не вызвал у подписчиков восхищения. В комментариях люди выражают свое возмущение поступком певца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ТәтТті шәй!!! @nurdaulet_shertim Публикация от Төреғали Төреәлi (@toregalitoreali) 9 Янв 2019 в 9:42 PST

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