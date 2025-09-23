Передумавшего уходить со сцены Торегали Тореали встретили овациями

Летом 2025 года казахстанский певец Торегали Тореали неожиданно объявил о завершении своей карьеры. Однако после передумал. Уже через месяц стало известно, что артист формирует новый имидж, сообщает Zakon.kz.

Так, 23 сентября 2025 года музыкант разместил небольшое видео из кадров с концерта, прошедшего в селе Тургай Костанайской области.

В описании к видео артист поблагодарил слушателей за теплый прием.

Зрители, судя по размещенному ролику, были в восторге. Тореали даже спустился со сцены, и поклонники его творчества смогли сделать с ним фотографии.

Ранее мы рассказывали, что третья жена 65-летнего Игоря Николаева трогательно призналась ему в любви.