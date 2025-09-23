Передумавшего уходить со сцены Торегали Тореали встретили овациями
Фото: Instagram/toregalitoreali
Летом 2025 года казахстанский певец Торегали Тореали неожиданно объявил о завершении своей карьеры. Однако после передумал. Уже через месяц стало известно, что артист формирует новый имидж, сообщает Zakon.kz.
Так, 23 сентября 2025 года музыкант разместил небольшое видео из кадров с концерта, прошедшего в селе Тургай Костанайской области.
В описании к видео артист поблагодарил слушателей за теплый прием.
Зрители, судя по размещенному ролику, были в восторге. Тореали даже спустился со сцены, и поклонники его творчества смогли сделать с ним фотографии.
