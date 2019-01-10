Назначен новый посол Казахстана в Иране

Дипломат ранее работал в другой стране

Новый посол Казахстана в Иране назначен указом Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Указом Главы государства Оразбай Асхат Тутхишбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Иран.

Одновременно он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Индонезия, от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Филиппины по совместительству.

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