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Только за один день в Алматы нашли порядка десяти украденных мобильников

Большую часть ворованных телефонов можно найти в пунктах по ремонту мобильных устройств.

Фото : ДП Алматы10 января 2019, 15:38

Полиция Алматы проверяет пункты ремонта сотовых телефонов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

Как следует из анализа, большую часть ворованных телефонов можно найти в пунктах по ремонту мобильных устройств. Оперативники уже проверили несколько крупных торговых домов.

"Рейды прошли в ряде объектов реализации и ремонта сотовых телефонов. Всего проверено свыше 300 мобильных устройств. Вчера удалось отыскать около десяти ворованных мобильников. Как мы видим, идет спад скупки краденых телефонов продавцами в торговых домах. Это значит, что проводимые нами мероприятия по профилактике и предупреждению имущественных преступлений не напрасны. Напомним, данные отработки направлены на выявление, пресечение краж чужого имущества, а также обнаружение похищенных мобильных телефонов и установление лиц, скупающих краденые телефоны. Выявленные в ходе очередного локального похищенные мобильные устройства изъяты и приобщены к материалам уголовного производства. Также будут приняты меры к лицам, занимавшимся скупкой краденых мобильников", - проинформировал начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.


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