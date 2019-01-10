Стандарт оказания онкологической помощи в Казахстане претерпел изменения

Для обеспечения индивидуального подхода к оказанию медицинской помощи пациентам со злокачественными новообразованиями, создаются мультидисциплинарные группы.

Приказом министра здравоохранения РК от 29 декабря 2018 года внесены изменения в стандарт организации оказания онкологической помощи населению Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Для обеспечения индивидуального подхода к оказанию медицинской помощи пациентам со злокачественными новообразованиями (ЗН) в организациях здравоохранения, оказывающих онкологическую помощь, создаются мультидисциплинарные группы.

Мультидисциплинарная группа (МДГ) состоит из врачей по специальностям: "Онкология (химиотерапия, маммология) (взрослая)", "Лучевая терапия (радиационная онкология)", "Общая хирургия (торакальная хирургия, абдоминальная хирургия, трансплантология, колопроктология, онкологическая хирургия, ультразвуковая диагностика по профилю основной специальности, эндоскопия по профилю основной специальности)", "Патологическая анатомия (цитопатология) (взрослая, детская)".

В случае необходимости привлекаются другие профильные специалисты.

Работа МДГ строится на принципах комплексности и преемственности оказания онкологической помощи.

Основными задачами МДГ являются:

коллегиальный выбор методов диагностики, тактики лечения и динамического наблюдения пациентов со злокачественными новообразованиями;

мониторинг эффективности лечения пациентов со ЗН на амбулаторном, стационарном и стационарозамещающем уровнях;

мониторинг постановки и снятия с динамического медицинского наблюдения пациентов со ЗН;

направление на получение высокотехнологичных медицинских услуг;

На заседания МДГ направляются:

все первичные пациенты с верифицированным диагнозом ЗН;

пациенты с подозрением на ЗН, диагностика которых затруднена;

пациенты с рецидивом ЗН;

пациенты, нуждающиеся в изменении тактики лечения в связи с возникшими осложнениями, противопоказаниями, прогрессированием процесса;

пациенты в случае невозможности выполнения рекомендаций предыдущего заседания МДГ по причине осложнений, прогрессирования, наличия противопоказаний, отказов пациента;

для решения вопроса направления пациентов в республиканские организации и за рубеж;

при назначении таргетных препаратов.

Первичных пациентов на заседании МДГ представляет врач, проводивший первичный осмотр, повторных пациентов представляет лечащий врач.

МДГ принимает решение в пределах компетенции организации здравоохранения. В случае расхождения мнений, решение принимается путем открытого голосования.

Решение МДГ носит обязательный характер.

Решение оформляется в журнале заседаний МДГ, протоколе заседания МДГ (два экземпляра), которые вклеиваются в медицинскую карту амбулаторного пациента и медицинскую карту стационарного пациента.

В случае направления пациентов на лечение в республиканскую организацию на этапе согласования высылается выписка из протокола заседания МДГ с принятым решением.

МДГ республиканской медицинской организации при рассмотрении вопроса о госпитализации принимают во внимание решение региональной МДГ.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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