Иномарку с "левыми" госномерами задержали в Алматы
Водитель хранил настоящий госномер в гараже.
Фото : пресс-служба Департамента полиции Алматы10 января 2019, 16:29
Экипаж специализированного батальона Управления административной полиции заметил автомашину марки "Тоyota Camry" на пересечении проспектов Назарбаева и Аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.
Автомобиль, заинтересовавший полицейских, двигался в северном направлении. В ходе проверки выяснились интересные детали.
"Инспекторами было установлено, что государственный регистрационный номерной знак данного автомобиля подложный. По словам водителя, истинный номер у него, якобы, хранится в гараже. По признакам правонарушений, предусмотренных частями 4 и 5 ст.590 КРКобАП на водителя составлены два административных протокола. Материалы дела для принятия решения будут направлены в СМАС города Алматы. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку", - рассказал начальник Управления административной полиции Департамента полиции города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.
В Департаменте полиции также отметили, что в эти дни на дорогах Алматы проводится широкомасштабная отработка, с целью обеспечения безопасности дорожного движения, а также выявления фактов грубого нарушения ПДД.
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