Водителя с поддельными госномерами задержали в Уральске

11 января на проспекте Абулхайр хана в Уральске патрульные остановили автомобиль Mercedes Benz. Проверка показала, что водитель использовал поддельные госномера, сообщает Zakon.kz.

После составления протокола водитель пытался скрыться от полиции. Для его задержания правоохранители привлекли дополнительные экипажи.

Водитель не остановился, создавал аварийные ситуации, проезжал на красный свет и ставил под угрозу безопасность других участников движения. Автомобиль удалось остановить на улице Молдагуловой.

Нарушитель получил несколько административных протоколов за грубые нарушения ПДД, а его машину отправили на спецстоянку.

Ранее стало известно, что еще одного пьяного водителя задержали в Уральске.