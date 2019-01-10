Казахстанцы прошли в финал World folk.vision

Поездку на финал конкурса искусств оплатит принимающая сторона.

Казахстанский этно-фольклорный ансамбль Хассак выиграл путевку в финал Всемирного фестиваля-конкурса национальных культур и искусств World folk.vision, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский музыкальный коллектив получил гран-при на национальном этапе-полуфинале, завершившемся в Зимнем театре российского Сочи.

Участница ансамбля Мольдир Ербол сообщила в своем Instagram, что в полуфинале собралось 140 участников.

"Мы завоевали главный приз. Вместе с тем, мы стали обладателями одной из трех путевок в финал, который состоится в Саудовской Аравии! Теперь мы продемонстрируем свое мастерство среди участников из 80 стран мира",– пишет девушка.

Победители направляются на Всемирный финал в Саудовскую Аравию 24 апреля по 5 марта 2019 года. Расходы на перелет, проживание и питание покрывает принимающая страна.

Всемирный фестиваль-конкурс национальных культур и искусств World folk.vision - глобальный международный проект с представительствами в 80 странах мира. Конкурс танца, песни, театров моды, инструментального исполнительства. WFV- kids ( до 17 лет), WFV ( от 18 лет)

Всемирный фестиваль-конкурс национальных культур и искусства "World folk.vision" учрежден в Риме (Италия) 3 августа 2017 года Советом Евразии по вопросам культуры, науки и образования, в рамках реализации положений Римской конвенции "О сотрудничестве в Евразии по вопросам культуры, науки и образования". Функции Международного организационного комитета "World folk.vision" возложены на Евразийскую Организацию Экономического Сотрудничества (ЕОЭС).

Попечительский совет "World folk.vision" возглавляет известный российский бизнесмен Игорь Рыбаков, курирует данное направление Евразийский комиссар ЕОЭС по вопросам культуры и международному гуманитарному сотрудничеству, координатор проекта "World folk.vision – kids" Жанна Барсегова. Концепция Всемирного фестиваля-конкурса национальных культур и искусства "World folk.vision" предусматривает проведение национальных (региональных) отборочных туров в различных регионах мира. Победители (полуфиналисты) национальных (региональных) отборочных туров из различных стран мира получают возможность выступить на финале "World folk.vision" в одной из стран мира. Город-кандидат выбирается на конкурсной основе.

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