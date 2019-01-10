Осужденный экс-аким Костаная попросил о досрочном освобождении

Судебное заседание пройдет в видео-режиме.

В Костанайском областном суде рассмотрят ходатайство экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова об условно-досрочном освобождении, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Судебное заседание пройдет в видео-режиме с учреждения "УК-161/11" в здании суда. Оно состоится в 10.00 часов 18 января.

11 апреля 2016 года приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области Ахметжанов А.М. осужден к 13 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Позже осужденный обжаловал это решение.

"Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в суде.

Отмечается, что в связи с 25-летием Независимости Казахстана Ахметжанов попал под амнистию. Наказание было сокращено на неотбытую одну четвертую часть в виде 6 лет 6 месяцев 10 дней и определено к отбытию 4 года 10 месяцев 23 дня лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

"Постановлением Жарминского районного суда Восточно-Казахстанской области от 19.03.2018 года Ахметжанов А.М. переведен в учреждение минимальной безопасности. 20 декабря 2018 года в суд №2 г.Костанай поступило ходатайство осужденного Ахметжанова А.М. об условно-досрочном освобождении от наказания", - сообщили в суде.

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