За 28 лет в ДТП погибли 82 тысячи казахстанцев и полмиллиона пострадали

Поводом для депутатского запроса стали участившиеся случаи ДТП, связанные со смертельным исходом и травмированием людей.

Ужесточить процедуру получения водительских прав и пересмотреть нормы обучения вождению просят мажилисмены. Все дело в том, что согласно статистическим данным, на дорогах страны за последние три десятилетия погибло больше 80 тысяч казахстанцев, около полумиллиона получили увечья или остались инвалидами. При этом ежегодно рапортуется о снижении смертности в результате ДТП.

"В мирное время гибнут люди, как в военное время. Как следует из открытых источников, это несоизмеримо больше, чем потери казахстанцев в течение 10 лет боевых действий в Афганистане. Следует отметить, что около 70% от общего количества пострадавших составляют лица трудоспособного возраста. Большая часть людей пострадавших в ДТП, впоследствии становятся инвалидами. Государству наносится ущерб в миллиарды тенге. Человеческие страдания вообще не поддаются исчислению", - заявил депутат Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев в своём депутатском запросе, адресованном министру внутренних дел РК.

Поводом для депутатского запроса стали участившиеся случаи ДТП, связанные со смертельным исходом и травмированием людей. Только за 2018 год в стране погибли две тысяч человек, более 20 тысяч пострадали. Депутат Казанцев напомнил о недавнем ДТП в Алматы, где погибли три человека, среди которых актриса Шолпан Елгезекова. А также о смертельном происшествии с участием 14-летнего подростка в Кызылорде, родные которого сумели даже упрекнуть мать убитой им девушки, в ее горе.

"Они на высоких тонах спрашивали, почему это я плачу. Начали говорить, что в 1941 году сколько человек погибло. Но ведь моя дочь не участвовала в войне. Это же не война!", - рассказывает Нартай Абдуллаева – мать погибшей.

Депутат Казанцев, приводя в пример трагичные случаи, не без оснований говорит о том, что при анализе статистики ДТП в Казахстане выявляются серьёзные и, главное, системные проблемы.

"Если по погибшим у нас идёт снижение, то число пострадавших только за 11 месяцев 2018 уже превысило показатель 1991 года. И это - на фоне огромных организационно-технических мер и мероприятий, реализованных за прошедшие 28 лет, - отметил Казанцев.

Виноватых в сложившейся ситуации он видит однобоко – 95% всех ДТП, по его мнению, происходят по вине водителей. Именно автолюбителей депутат попросил Министра МВД лучше экзаменовать и ужесточить нормы получения ими прав. Вопрос - прислушается ли главный полицейский страны к доводам депутата, пока остается открытым. Как открыт и самый больной для нас вопрос, перешедший в разряд риторических – всегда ли виновные в смерти людей несут ответственность? Главный редактор программы "Аналитика" Олег Журкевич провел собственное журналистское расследование. Самые резонансные аварии года и их исходы. Смотрите специальный репортаж "Опасная дорога. Потери как в военное время" на Первом канале Евразия в воскресенье 13 января в 20.00.

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